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27.06.2019, 09:42

Зеленский заменил чиновников, одобряющих назначение директора ГБР

Зеленский заменил чиновников, одобряющих назначение директора ГБР - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Конкурсная комиссия в составе трех чиновников-экспертов вносит представление премьеру на назначение кандидата директором ГБР

Президент Владимир Зеленский обновил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Госбюро расследований. Соответствующий указ №457/2019 появился на сайте главы государства.

В состав комиссии включены:

- Александр Костенко, заведующий отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого НАНУ (по согласию);

- Оксана Кваша, ведущий научный сотрудник упомянутого выше отдела в институте Корецкого (по согласию);

- Виктор Кошинец, начальник отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института спецподготовки Нацакадемии прокуратуры (по согласию).

Соответственно, уволен старый состав комиссии: два профессора КНУ им. Тараса Шевченко - Роман Майданик (председатель) и Виктор Самохвалов, а также глава ЦИК, а на время назначения партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяна Слипачук.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

16 ноября 2017 года комиссия одобрила назначение директором ГБР Романа Трубы.

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Теги: гбр, татьяна слипачук, директор гбр, конкурсная комиссия
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