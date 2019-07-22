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Зеленский заявил, что надеется на взаимопонимание с Путиным

Зеленский заявил, что надеется на взаимопонимание с Путиным - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 07:48

"Мне кажется, что мы найдем понимание", - сказал президент

После объявления первых данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - сказал Зеленский на брифинге в избирательном штабе в Киеве, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с Путиным.

В беседе глав государств 11 июля речь шла об освобождении пленных моряков. "Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", - подчеркнул Зеленский, но точные сроки назвать отказался. 

Зеленский подтвердил, что обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных.

Президент подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из "нормандского формата" переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

19 июля Зеленский заявлял, что Украина готова обменять экс-руководителя РИА Новости Кирилла Вышинского, в том числе и на политзаключенного Олега Сенцова, но моряков Россия должна вернуть без условий.

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Владимир Зеленский владимир путин диалог Олег Сенцов взаимопонимание
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