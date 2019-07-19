Зеленский: Мы дадим вам Вышинского, верните нам Сенцова

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

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Украина готова обменять руководителя РИА Новости Кирилла Вышинского, в том числе и на политзаключенного Олега Сенцова, но моряков Россия должна вернуть без условий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос, готова ли Украина вернуть в Москву Вышинского в обмен на Сенцова, Зеленский сказал: "Мы же не говорим об обмене по поводу моряков. Моряков нам должны вернуть. Если о доброй воле... мы готовы Вышинского поменять. Сенцов - это как пример, но Сенцов - не разменная монета".

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет вернуть всех политзаключенных, но если обмен Вышинского на украинца - это первый шаг, то Украина готова.

Зеленский уточнил, что речь идет не о возвращении Вышинского в одностороннем порядке, а именно об обмене. "Мы готовы в отношении Вышинского, если это первые нормальные шаги, давайте мы дадим вам Вышинского, верните нам Сенцова", - повторил он.

18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для начала нормализации отношений Москвы и Киева могло бы стать возвращение в Россию Вышинского.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским: у последнего заявили, что говорили о моряках.

Ранее Песков утверждал, что Россия не собирается выполнять решение Морского трибунала ООН, обязывающее РФ немедленно освободить моряков и корабли ВМС Украины. Его приняли еще 29 мая.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками. Они включены в списки на обмен между РФ и Украиной. Кремль вчера собрал Совбез ООН, чтобы пожаловаться на закон о госязыке в Украине, но страны-участницы призвали оккупантов немедленно отпустить моряков.

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