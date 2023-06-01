Зеленский заявил о подготовке новых оборонных решений для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых оборонных решений для Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении 1 июня.

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Президент рассказал, что сегодня на саммите Европейского политического сообщества он и участники украинской делегации провели переговоры с лидерами Молдовы, Франции, Великобритании, Румынии, Португалии, Албании, Северной Македонии, Италии, Испании, Швейцарии, Чехии, Азербайджана и президентом Еврокомиссии.

Также были встречи с представителями Нидерландов, Дании, Швеции, Британии, Польши, Бельгии.

"Готовим новые оборонные решения для Украины – это касается и ПВО, и авиации, и нашего продвижения по земле", – сказал Зеленский.

Он добавил, что на встречах осуществлялась подготовка:

- политического содержания для саммита НАТО в Вильнюсе,

- пакета гарантий безопасности для Украины на пути в Альянс,

- политического решения Евросоюза по членству для Украины,

- саммита мира на основе украинской формулы мира.

Сегодня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.

Зеленский призвал создать "коалицию Patriot" для усиления системы ПВО Украины.

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