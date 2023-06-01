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Зеленский заявил о подготовке новых оборонных решений для Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 22:34
Зеленский заявил о подготовке новых оборонных решений для Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых оборонных решений для Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении 1 июня.

Президент рассказал, что сегодня на саммите Европейского политического сообщества он и участники украинской делегации провели переговоры с лидерами Молдовы, Франции, Великобритании, Румынии, Португалии, Албании, Северной Македонии, Италии, Испании, Швейцарии, Чехии, Азербайджана и президентом Еврокомиссии. 

Также были встречи с представителями Нидерландов, Дании, Швеции, Британии, Польши, Бельгии.

"Готовим новые оборонные решения для Украины – это касается и ПВО, и авиации, и нашего продвижения по земле", – сказал Зеленский.

Он добавил, что на встречах осуществлялась подготовка:

- политического содержания для саммита НАТО в Вильнюсе,

- пакета гарантий безопасности для Украины на пути в Альянс,

- политического решения Евросоюза по членству для Украины,

- саммита мира на основе украинской формулы мира. 

  • Сегодня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.
  • Зеленский призвал создать "коалицию Patriot" для усиления системы ПВО Украины.

Читайте также: "Мы готовы к НАТО". Что нужно знать о внезапном визите Зеленского в Молдову

Наталья Медведева
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