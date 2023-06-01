Зеленский заявил о подготовке новых оборонных решений для Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых оборонных решений для Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении 1 июня.
Президент рассказал, что сегодня на саммите Европейского политического сообщества он и участники украинской делегации провели переговоры с лидерами Молдовы, Франции, Великобритании, Румынии, Португалии, Албании, Северной Македонии, Италии, Испании, Швейцарии, Чехии, Азербайджана и президентом Еврокомиссии.
Также были встречи с представителями Нидерландов, Дании, Швеции, Британии, Польши, Бельгии.
"Готовим новые оборонные решения для Украины – это касается и ПВО, и авиации, и нашего продвижения по земле", – сказал Зеленский.
Он добавил, что на встречах осуществлялась подготовка:
- политического содержания для саммита НАТО в Вильнюсе,
- пакета гарантий безопасности для Украины на пути в Альянс,
- политического решения Евросоюза по членству для Украины,
- саммита мира на основе украинской формулы мира.
- Сегодня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об учениях, поставках и инфраструктуре для самолетов.
- Зеленский призвал создать "коалицию Patriot" для усиления системы ПВО Украины.
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