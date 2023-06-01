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Зеленський заявив про підготовку нових оборонних рішень для України

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 22:34
Зеленський заявив про підготовку нових оборонних рішень для України - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових оборонних рішень для України. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 червня.

Президент розповів, що сьогодні на саміті Європейської політичної спільноти він та учасники української делегації провели переговори з лідерами Молдови, Франції, Великої Британії, Румунії, Португалії, Албанії, Північної Македонії, Італії, Іспанії, Швейцарії, Чехії, Азербайджану та президентом Єврокомісії. 

Також були зустрічі з представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі, Бельгії.

"Готуємо нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і нашого просування на землі", – сказав Зеленський.

Він додав, що на зустрічах здійснювалась підготовка:

- політичного змісту для саміту НАТО у Вільнюсі,

- пакета гарантій безпеки для України на шляху до Альянсу,

- політичного рішення Євросоюзу щодо членства для України,

- саміту миру на основі української формули миру. 

  • Сьогодні в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.
  • Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.

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Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийвійнавійськова допомога
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