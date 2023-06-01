Зеленський заявив про підготовку нових оборонних рішень для України
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових оборонних рішень для України. Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 1 червня.
Президент розповів, що сьогодні на саміті Європейської політичної спільноти він та учасники української делегації провели переговори з лідерами Молдови, Франції, Великої Британії, Румунії, Португалії, Албанії, Північної Македонії, Італії, Іспанії, Швейцарії, Чехії, Азербайджану та президентом Єврокомісії.
Також були зустрічі з представниками Нідерландів, Данії, Швеції, Британії, Польщі, Бельгії.
"Готуємо нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і нашого просування на землі", – сказав Зеленський.
Він додав, що на зустрічах здійснювалась підготовка:
- політичного змісту для саміту НАТО у Вільнюсі,
- пакета гарантій безпеки для України на шляху до Альянсу,
- політичного рішення Євросоюзу щодо членства для України,
- саміту миру на основі української формули миру.
- Сьогодні в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.
- Зеленський закликав створити коаліцію Patriot для посилення системи ППО України.
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