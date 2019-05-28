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28.05.2019, 07:38

Зеленский зовет специалистов и авторов идей в "социальный лифт"

Зеленский зовет специалистов и авторов идей в "социальный лифт" - Фото
Скриншот главной страницы сайта

Как пишут в команде президента, "абсолютно каждый может присоединиться" к проекту Lift для объединения усилий специалистов, чтобы развивать страну

Команда Владимира Зеленского запускает проект "социальный лифт", чтобы, как считают у нового президента, объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие.

По замыслу инициаторов проекта Lift, их платформа поможет:

- найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;
- рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;
- презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.

Это пока beta-версия проекта.

У Зеленского заверили, что за процессом отбора будут следить рекрутинговые компании и специалисты.

Вчера Зеленский, проигнорировав протокол безопасности, съездил на фронт в голубой рубашке и каске. Тем временем его представитель в Раде заявил, что после выборов летом они хотят "быть в коалиции одни". Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене роспуска Рады.

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Теги: Владимир Зеленский, развитие, lift, социальный лифт, инновация
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