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27.05.2019, 14:18

Парубий о Зеленском: Пока не понял, где находится и кем является

Парубий о Зеленском: Пока не понял, где находится и кем является - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Как выразился спикер парламента, члены новой команды на Банковой "как-то вечно пытаются быть страшными, но все равно выглядят смешными"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что новый президент Владимир Зеленский пока еще "не чувствует ответственности" за государство. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Грустно и тревожно от таких заявлений новоизбранного президента. К сожалению, он все еще не может почувствовать ответственность, что он уже не роли (в сериале "Слуга народа", - ред.) играет, а он президент большой европейской страны. И такие попытки уничтожать институты власти <...> мне кажутся безответственными", - сказал Парубий.

По его словам, на консультациях с Зеленским на прошлой неделе спикер Рады предупреждал президента, что "уничтожение институтов власти" - это плохое начало, которое может повлечь очень опасные последствия.

"К сожалению, еще, очевидно, нужно время для того, чтобы у него было осознание, где он находится и кем он является сегодня <...> Но мы будем ждать, терпеливо помогать, чтобы президент Украины стал президентом Украины, и имел уважение и к государству, и ко всем органам власти", - заявил Парубий.

Ранее Парубий заявил, что у Зеленского врут насчет встречи с лидерами фракций на Банковой, где договаривались о правилах досрочных выборов.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, институт власти
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