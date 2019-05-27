Парубий о Зеленском: Пока не понял, где находится и кем является

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что новый президент Владимир Зеленский пока еще "не чувствует ответственности" за государство. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Грустно и тревожно от таких заявлений новоизбранного президента. К сожалению, он все еще не может почувствовать ответственность, что он уже не роли (в сериале "Слуга народа", - ред.) играет, а он президент большой европейской страны. И такие попытки уничтожать институты власти <...> мне кажутся безответственными", - сказал Парубий.

По его словам, на консультациях с Зеленским на прошлой неделе спикер Рады предупреждал президента, что "уничтожение институтов власти" - это плохое начало, которое может повлечь очень опасные последствия.

"К сожалению, еще, очевидно, нужно время для того, чтобы у него было осознание, где он находится и кем он является сегодня <...> Но мы будем ждать, терпеливо помогать, чтобы президент Украины стал президентом Украины, и имел уважение и к государству, и ко всем органам власти", - заявил Парубий.

Ранее Парубий заявил, что у Зеленского врут насчет встречи с лидерами фракций на Банковой, где договаривались о правилах досрочных выборов.

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