Стефанчук передал Раде условия Зеленского, Парубий оскорбился

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Парламентский представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук и спикер Андрей Парубий обменялись на согласительном совете в Раде остротами по поводу законотворческих процедур.

Стефанчук в своем выступлении отметил, что Зеленский настроен на "конструктивное" сотрудничество с Радой. По его словам, президент готов поддержать любую инициативу нардепов при соблюдении таких условий: соответствие интересам народа и правам человека, Конституции и принципам верховенства права, а также "торжества процедур".

Стефанчук заверил, что Зеленский "не подпишет ни одного закона, во время которого будет нарушена процедура его принятия". Парубий на это сыронизировал, что "мы ежедневно чувствуем настрой президента на конструктивную работу".

"И тогда, когда он назвал почему-то Раду российским словом ВРУ, и тогда, когда он процитировал мои слова, которые не являются правдой. И даже сейчас, во время нашего согласительного совета, в очередной раз обратился к Раде с очень унизительным и оскорбительным обращением. Я считаю это неправильным", - пояснил он.

После этого спикер призвал к взаимоуважению между органами власти, добавив, что когда Стефанчук поработает в Раде некоторое время, он сам "поймет, что такое торжество процедур".

Ранее Парубий заявил, что у Зеленского врут насчет встречи с лидерами фракций на Банковой, где договаривались о правилах досрочных выборов.

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