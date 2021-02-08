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"Без изменений". Зеленского, министров и Шмыгаля привьют на втором этапе вакцинации: Ляшко

08.02.2021, 15:21
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский как главнокомандующий войск Украины попадает под вакцинацию от COVID-19 во втором этапе, однако этапы вакцинации могут начаться параллельно. Об этом на форуме "Украина 30 коронавирус: вызовы и ответы" заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко отметил, что параллельная вакцинация начнется в случае, когда поступает достаточное количество вакцин.

Также, по его словам, на втором этапе вакцинации будут привиты "лица, которые выполняют критические для государства функции" – в их числе правительство.

"И премьер-министр (Денис Шмыгальред.), и министры смогут спокойно вакцинироваться без изменений графика дорожной карты", – сказал Ляшко.

  • Ранее сегодня Зеленский заявил, что готов привиться "на камеру", когда такие препараты будут доступны в Украине для массовой вакцинации.

Читайте также: Ляшко рассказал, как можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19

Станислав Стороженко
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