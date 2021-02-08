"Без изменений". Зеленского, министров и Шмыгаля привьют на втором этапе вакцинации: Ляшко

Президент Владимир Зеленский как главнокомандующий войск Украины попадает под вакцинацию от COVID-19 во втором этапе, однако этапы вакцинации могут начаться параллельно. Об этом на форуме "Украина 30 коронавирус: вызовы и ответы" заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Ляшко отметил, что параллельная вакцинация начнется в случае, когда поступает достаточное количество вакцин.

Также, по его словам, на втором этапе вакцинации будут привиты "лица, которые выполняют критические для государства функции" – в их числе правительство.

"И премьер-министр (Денис Шмыгаль – ред.), и министры смогут спокойно вакцинироваться без изменений графика дорожной карты", – сказал Ляшко.

По данным опроса Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что готов привиться "на камеру", когда такие препараты будут доступны в Украине для массовой вакцинации.

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Станислав Стороженко

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