Ляшко рассказал, как можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19

В Украине можно будет записаться на прививку от коронавируса с помощью сайта, медицинской информационной системы или горячей линии Минздрава. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала Прямой.

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По его словам, предполагается три способа записи на вакцинацию от коронавируса.

"Первый – это сайт COVID-19, на котором появится кнопочка – "записаться на прививку". Будет небольшое количество вопросов, где вас четко автомат перебросит в определенную группу и скажет, когда и на какой срок вам предусмотрена вакцинация", – сказал Ляшко.

Второй путь: "это уже непосредственно вы можете зайти в электронную очередь своей медицинской информационной системы, которой пользуется ваш семейный врач".

Третья возможность: позвонить на горячую линию 0-800-60-20-19. По словам Ляшко, все необходимые действия на сайте COVID-19 осуществит оператор. Обратившемуся потом придет смска с информацией о месте и с дате вакцинации.

Замминистра заверил, что кампания стартует в феврале.

По данным опроса Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

29 января на заседании Кабмина представили календарный план вакцинации населения от коронавируса в 2021 году. Он предусматривает закупку 15 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19.

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Вадим Ребрина

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