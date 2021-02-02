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Ляшко рассказал, как можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19

02.02.2021, 22:01
Ляшко рассказал, как можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (фото — его Facebook)

В Украине можно будет записаться на прививку от коронавируса с помощью сайта, медицинской информационной системы или горячей линии Минздрава. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала Прямой.

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По его словам, предполагается три способа записи на вакцинацию от коронавируса.

"Первый – это сайт COVID-19, на котором появится кнопочка – "записаться на прививку". Будет небольшое количество вопросов, где вас четко автомат перебросит в определенную группу и скажет, когда и на какой срок вам предусмотрена вакцинация", – сказал Ляшко.

Второй путь: "это уже непосредственно вы можете зайти в электронную очередь своей медицинской информационной системы, которой пользуется ваш семейный врач".

Третья возможность: позвонить на горячую линию 0-800-60-20-19. По словам Ляшко, все необходимые действия на сайте COVID-19 осуществит оператор. Обратившемуся потом придет смска с информацией о месте и с дате вакцинации.

Замминистра заверил, что кампания стартует в феврале.

Читайте также: NYT показала глобальную статистику по вакцинации от COVID-19: Израиль на первом месте.

Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко вакцинация   COVID-19

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