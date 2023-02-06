Зеленского официально пригласили участвовать в будущем саммите Европейского Союза
06.02.2023, 22:42
Шарль Мишель и Владимир Зеленский (фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский официально приглашен участвовать в будущем саммите Европейского Союза. Об этом сообщил в Twitter спикер Евросовета Баренд Лейтс.
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"Президент Европейского совета пригласил Зеленского лично принять участие в будущем саммите Европейского совета", – написал Лейтс.
Он добавил, что из соображений безопасности дальнейшая информация не будет предоставлена.
- Ранее сегодня сообщалось, что 9 февраля Зеленский может посетить Брюссель для участия в саммите глав государств и правительств Евросоюза. Если поездка состоится, это будет первый визит Зеленского в столицу ЕС с начала российского вторжения.
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