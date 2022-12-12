Зеленского спросили о будущем: До конца войны – президент. А дальше хочу на море и пиво

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет оставаться в должности до конца войны, а после ее окончания хочет отдохнуть у моря. Об этом он сказал в интервью американскому комику Дэвиду Леттерману на Netflix.

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"Ежедневно я занимаюсь менеджментом войны, менеджментом государства Украина. С утра до ночи, ежедневно..." – сказал президент.

Зеленский считает, что будет оставаться в должности до конца войны.

"До нашей победы я точно буду президентом. А там... Пока не думаю. Очень хочется на море просто. Скажу честно, Дэвид. Я очень хочу на море – когда мы уже победили. И выпить пива", – сказал Зеленский.

Также в этом интервью президент заявил, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина война России против Украины закончится, поскольку институции страны-оккупанта не будут работать.

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Вадим Ребрина

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