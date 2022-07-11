Зеленского спросили о приказе освободить юг. Ответил, что задача ВСУ – деоккупировать все

Президент Владимир Зеленский не стал комментировать заявление министра обороны Алексея Резникова о приказе освободить юг Украины от российских оккупантов. В ходе совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который сегодня находится с визитом в Украине, Зеленский сказал, что задача украинских военнослужащих – деоккупировать все территории.

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Зеленского попросили прокомментировать слова Резникова в интервью британскому изданию о приказе главы государства начать деоккупацию временно захваченных армией РФ южных прибрежных районов Украины и разработать для этого соответствующие планы в Генштабе. Президента спросили, действительно ли разрабатываются такие планы, и будут ли в них прописаны какие-то конкретные сроки по освобождению территорий.

"Честно говоря, не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию. Я думаю, это задание каждого гражданина нашего государства. Деталями тех или иных планов, если вы не против, делиться не буду", – ответил Зеленский.

Вчера британское издание The Sunday Times опубликовало интервью Резникова, в котором министр сказал, что Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.

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Оксана Житнюк

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