Зеленскому доложили об уничтожении окупантов из высшего командного состава армии России

Собеседник LIGA.net подтвердил, что речь идет о генерал-лейтенанте Москалике

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Руководитель службы внешней разведки Олег Иващенко доложил президенту Владимиру Зеленскому об уничтожении лиц из высшего командного состава российской армии. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

"Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит", – рассказал Зеленский.

Собеседник LIGA.net в украинской власти подтвердил, что речь идет о ликвидированном накануне генерал-лейтенанте Ярославе Москалике.

Также президент заслушал руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка – тот доложил о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в стране и диверсантам. Глава государства заявил о "хороших результатах" СБУ.

Кроме этого, Зеленский рассказал, что ведется работа над следующими санкционными шагами государства.

"Сегодня мне представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления в Совет национальной безопасности и обороны", – подытожил президент.

25 апреля в городе Балашиха в Московской области произошел взрыв, в результате которого погиб российский генерал Москалик.

Этот оккупант занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России.

На следующий день россияне задержали подозреваемого в подрыве Москалика Игнатия Кузина. Мужчина во время допросов заявил Следственному комитету РФ, что якобы являлся агентом Службы безопасности Украины. Следует заметить, что российские силовики систематически прибегают к пыткам, чтобы получить нужные для себя показания.