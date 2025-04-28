Зеленскому доложили об уничтожении окупантов из высшего командного состава армии России
Руководитель службы внешней разведки Олег Иващенко доложил президенту Владимиру Зеленскому об уничтожении лиц из высшего командного состава российской армии. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
"Руководитель СВР доложил о ликвидации лиц из высшего командного состава российских вооруженных сил. Справедливость неизбежно приходит", – рассказал Зеленский.
Собеседник LIGA.net в украинской власти подтвердил, что речь идет о ликвидированном накануне генерал-лейтенанте Ярославе Москалике.
Также президент заслушал руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка – тот доложил о дальнейших мерах по противодействию российским агентурным сетям в стране и диверсантам. Глава государства заявил о "хороших результатах" СБУ.
Кроме этого, Зеленский рассказал, что ведется работа над следующими санкционными шагами государства.
"Сегодня мне представили материалы, которые обосновывают необходимость соответствующих решений. Готовятся соответствующие представления в Совет национальной безопасности и обороны", – подытожил президент.
- 25 апреля в городе Балашиха в Московской области произошел взрыв, в результате которого погиб российский генерал Москалик.
- Этот оккупант занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России.
- На следующий день россияне задержали подозреваемого в подрыве Москалика Игнатия Кузина. Мужчина во время допросов заявил Следственному комитету РФ, что якобы являлся агентом Службы безопасности Украины. Следует заметить, что российские силовики систематически прибегают к пыткам, чтобы получить нужные для себя показания.