Зеленському доповіли про знищення окупантів з вищого командного складу Збройних сил Росії

Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що йдеться про генерал-лейтенанта Москалика

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів президенту Володимиру Зеленському про знищення загарбників з вищого командного складу російської армії. Про це голова держави повідомив у своїх соцмережах.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить", – розповів Зеленський.

Співрозмовник LIGA.net в українській владі підтвердив, що йдеться про ліквідованого напередодні генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Також президент заслухав керівника Служби безпеки України Василя Малюка – той доповів про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам у країні та диверсантам. Голова держави заявив про "хороші результати" СБУ.

Окрім цього Зеленський розповів, що ведеться робота над наступними санкційними кроками держави.

"Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на Раду національної безпеки та оборони", – підсумував президент.