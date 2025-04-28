Зеленському доповіли про знищення окупантів з вищого командного складу Збройних сил Росії
Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів президенту Володимиру Зеленському про знищення загарбників з вищого командного складу російської армії. Про це голова держави повідомив у своїх соцмережах.
"Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить", – розповів Зеленський.
Співрозмовник LIGA.net в українській владі підтвердив, що йдеться про ліквідованого напередодні генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.
Також президент заслухав керівника Служби безпеки України Василя Малюка – той доповів про подальші заходи з протидії російським агентурним мережам у країні та диверсантам. Голова держави заявив про "хороші результати" СБУ.
Окрім цього Зеленський розповів, що ведеться робота над наступними санкційними кроками держави.
"Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на Раду національної безпеки та оборони", – підсумував президент.
- 25 квітня у місті Балашиха Московської області стався вибух, у результаті якого загинув російський генерал Москалик.
- Цей окупант обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Росії.
- Наступного дня росіяни затримали підозрюваного у підриві Москалика Ігната Кузіна. Чоловік під час допитів заявив Слідчому комітету РФ, що нібито був агентом Служби безпеки України. Слід зауважити, що російські силовики систематично вдаються до тортур, аби отримати потрібні для себе покази.