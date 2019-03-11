Зеленскому и его семье угрожала женщина - полиция

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Правоохранители установили и нашли человека, который прислал несколько смс-сообщений с угрозами в адрес кандидата в президенты Владимира Зеленского и его семьи. Полицейские установили, что это сделала женщина, заявил замначальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, передает пресс-служба НПУ.

Он сообщил, что в конце февраля Зеленский заявил в полицию о том, что на номер указанный на официальной странице Студии Квартал 95 поступило несколько смс-сообщений с угрозами него и членов его семьи.

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Отмечается, что полицейские за два дня установили личность посылавшего угроза.

Цуцкиридзе сказал, что это "оказалась женщина (вероятно - с психическим расстройством)". По его словам у подозреваемой изъяли мобильный телефон, с которого были отосланы соответствующие смс-сообщения с угрозами.

В полиции говорят, что решение об осознании подозреваемой последствий своих действий будет принято после проведения необходимых следственных действий и экспертиз, в том числе психиатрической.

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