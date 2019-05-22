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22.05.2019, 13:08

Зеленскому посоветовали не искать путей капитуляции перед Россией

Зеленскому посоветовали не искать путей капитуляции перед Россией - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Андрей Парубий напомнил президенту об УНР, Симоне Петлюре и Евгении Коновальце

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Председатель парламента Андрей Парубий предложил новому президенту Владимиру Зеленскому почитать историю Украины и не сдавать страну оккупанту - России. Об этом он заявил, открывая по просьбе главы государства внеочередное заседание Верховной Рады, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер напомнил, что сегодня, 22 мая, исполняется 140 лет со дня рождения Генерального секретаря УНР по военным делам Симона Петлюры, а 23 мая Украина отмечает День героев, который приурочен к дате убийства главы провода ОУН Евгения Коновальца.

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Парубий подчеркнул, что ни Петлюра, ни Коновалец никогда не предложили бы провести некий референдум по поводу переговоров с Россией о мире.

"Предлагаю президенту Украины выучить уроки истории и не искать путей капитуляции перед Россией", - подытожил он.

"Для тех, кто предлагает примириться с Россией, напомню - именно 22 мая 2014 года у украинской Волновахи россияне расстреляли колонну украинской 51-й бригады. 18 украинцев погибли", - отметил Парубий.

Глава АП Андрей Богдан заявил вчера, что вопрос о "мире с Россией" должен рассматриваться на референдуме. Он также рассказал о красных линиях переговоров с Москвой.

Читайте колонку: Референдум в обмен на бабло

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Теги: верховная рада, андрей парубий, оун, симон петлюра, евгений коновалец, День героев
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