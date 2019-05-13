Зеленскому придется заплатить штраф

Владимир Зеленский (фото - EPA)

Оболонский районный суд Киева оштрафовал избранного президента Владимира Зеленского на 850 гривень за незаконную агитацию, а именно - за то, что он показал журналистам заполненный бюллетень во время голосования во втором туре. Такое решение озвучил сегодня председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд постановил: Зеленского Владимира Александровича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 212… кодекса Украины об административных правонарушениях и применить к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 850 грн", - сказал Девятко.

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Адвокат Зеленского Сергей Кальченко в комментарии журналистам отметил, что в действиях своего клиента нарушений не видит, поскольку в них не было предвыборной агитации.

В день выборов, 21 апреля, полиция вручила Зеленскому админпротокол за то, что во время голосования в присутствии телекамер и избирателей показал бюллетень с результатами своего волеизъявления, чем нарушил закон. В его штабе заявили, что он сделал это "совершенно случайно" и "без злого умысла". Однако на выходе из участка его спросили, за кого он отдал свой голос, на что Зеленский ответил, что ему "нельзя ни говорить об этом, ни показывать".

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