Зеленскому сделали несколько ПЦР-тестов, при входе в ОП всем меряют температуру

Президенту Владимиру Зеленскому провели несколько ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал BBC News Украина.
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"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, очень сузился <...> Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные", - сказал Зеленский.
Зеленский также добавил, что часть работников Офиса президента находятся на карантине, а все, кто заходит в Офис, проходят температурный скрининг. Кроме того, президент сообщил, что в ОП обеспечили проведение тестов для работников.
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