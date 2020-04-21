Зеленскому сделали несколько ПЦР-тестов, при входе в ОП всем меряют температуру

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президенту Владимиру Зеленскому провели несколько ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал BBC News Украина.

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"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, очень сузился <...> Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все - отрицательные", - сказал Зеленский.

Зеленский также добавил, что часть работников Офиса президента находятся на карантине, а все, кто заходит в Офис, проходят температурный скрининг. Кроме того, президент сообщил, что в ОП обеспечили проведение тестов для работников.

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21 апреля в Украине зарегистрировали 6125 случаев заражения коронавирусом, 161 пациент умер, выздоровели 367 человек. За сутки - 415 новых случаев (сутками ранее – 261), 10 человек умерли (сутками ранее - также 10).