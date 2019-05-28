Зеркаль предложила изменить статус Керченского пролива

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что Украине нужно добиться международного статуса Керченского пролива. Об этом она заявила в эфире Радио НВ.

Топ-дипломат сказала, что такое нововведение "снимет очень много вопросов, в том числе, вопрос правовой неопределенности".

По ее словам, сейчас страна-оккупант РФ спекулирует статусом пролива как внутреннего.

"А вообще они сейчас дошли в своей риторике до того, что только они могут контролировать судоходство в проливе", - добавила замглавы МИД.

Ранее Зеркаль заявила, что после принятого Морским трибуналом ООН решения по украинским морякам и кораблям ВМСУ Россия обязана закрыть фейковые уголовные дела и отпустить их. В Кремле ответили отказом.

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