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27.05.2019, 10:59

Кремль не собирается отпускать украинских военнопленных моряков

Кремль не собирается отпускать украинских военнопленных моряков - Фото
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Тем временем президент Зеленский считает, что освобождение моряков и их кораблей может стать "первым сигналом" России о готовности к миру с Украиной

Москва игнорирует решение Международного трибунала ООН по морскому праву, по которому Россия обязана срочно освободить украинских военнопленных моряков и отдать их корабли. По словам пресс-секретаря российского лидера, позиция Кремля по этому кейсу "не может измениться", цитируют росСМИ Дмитрия Пескова.

"Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд", - подчеркнул он.

Оккупанты Крыма считают воды около захваченного Россией полуострова также своей территорией, вменяя морякам ВМСУ "нарушение границы".

25 мая 2019 года Морской трибунал ООН обязал РФ немедленно освободить захваченных в конце осени 2018 года в Черном море корабли и 24 моряка ВМС Украины. МИД РФ отреагировал. Посол Украины в ФРГ сказал, что ждет РФ, если она не отпустит военных. В Украине назвали имена причастных россиян.

Читайте мнение: Гамбургский трибунал и судьба Азова. Что будет делать Россия

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Теги: агрессия России, моряки, вмсу, морской трибунал, дмитрий пеской
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