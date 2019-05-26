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26.05.2019, 16:23

Россия отреагировала на угрозу гамбургских санкций за моряков

Россия отреагировала на угрозу гамбургских санкций за моряков - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

Невыполнение решения Международного суда по морскому праву в РФ назвали "отсутствием повода" для санкций

Слова посла Украины в Германии Андрея Мельника о планах потребовать ввести новые антироссийские санкции за невыполнение решения Международного суда по морскому праву прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РБК.

"Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила Захарова.

Ранее сегодня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву, согласно которому РФ должна немедленно освободить украинские корабли и моряков, Украина будет добиваться введения так называемых гамбургских санкций.

25 мая суд ООН обязал Россию освободить корабли ВМС и 24 захваченных в плен моряков. В МИД России считают, что трибунал якобы не имел права решать судьбу украинских моряков. Глава МИД Павел Климкин назвал реакцию Москвы "вялой и беззубой".

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Теги: захват моряков, санкции, Мария Захарова
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