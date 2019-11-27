Зеркаль сообщила, куда уходит из МИД

Елена Зеркаль (скриншот из видео Радио Свобода)

После увольнения из Министерства иностранных дел, которое планируется на завтра, замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль собирается работать в области гражданского общества. Об этом она сообщила Укринформу.

Чиновница говорит, что будет создавать платформу, которая займется "развитием человеческого капитала".

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До 2014 года, когда она пришла на должность в МИД, Зеркаль 12 лет работала в Минюсте.

Ранее она заявила, что привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности в международном суде возможно, но в отдаленной перспективе.