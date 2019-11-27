Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеркаль сообщила, куда уходит из МИД

Зеркаль сообщила, куда уходит из МИД - Фото
Елена Зеркаль (скриншот из видео Радио Свобода)
27.11.2019, 13:02

Ключевой дипломат в деле "Украина против России" в Суде ООН заявила, что "всегда остается в процессах", даже если формально по ним уже не работает

После увольнения из Министерства иностранных дел, которое планируется на завтра, замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль собирается работать в области гражданского общества. Об этом она сообщила Укринформу.

Чиновница говорит, что будет создавать платформу, которая займется "развитием человеческого капитала".

Читайте также: "Вжарим-вжарим". Зеркаль - о репарациях в случае победы в Гааге

До 2014 года, когда она пришла на должность в МИД, Зеркаль 12 лет работала в Минюсте. 

Ранее она заявила, что привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности в международном суде возможно, но в отдаленной перспективе.

Напишите нам
елена зеркаль
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 