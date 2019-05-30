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30.05.2019, 11:32

Зеркаль: Уверена, Россия скоро вернет украинских моряков

Зеркаль: Уверена, Россия скоро вернет украинских моряков - Фото
Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Дипломат считает, что Россия скоро вернет захваченных украинских моряков, при чем "своим способом"

Россия скоро вернет украинских моряков "своим способом, не связанным с решением Международного трибунала". Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

Она также напомнила, что в суде Украина доказала, что Россия не имела никакого права задерживать украинские суда и моряков.

"Это незаконно, это нарушает международную морскую конвенцию, и они должны их немедленно освободить и вернуть домой", - сказала дипломат.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году..

В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков. 

Читайте также: Ельченко - России: Посмеялись? Выполняйте решение трибунала ООН

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Теги: елена зеркаль, украинские моряки, международный трибунал
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