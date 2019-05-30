Зеркаль: Уверена, Россия скоро вернет украинских моряков

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Россия скоро вернет украинских моряков "своим способом, не связанным с решением Международного трибунала". Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

Она также напомнила, что в суде Украина доказала, что Россия не имела никакого права задерживать украинские суда и моряков.

"Это незаконно, это нарушает международную морскую конвенцию, и они должны их немедленно освободить и вернуть домой", - сказала дипломат.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году..

В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков.

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