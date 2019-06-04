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04.06.2019, 12:16

Зеркаль в Суде ООН: Изложенная вчера российская версия - ерунда

Зеркаль в Суде ООН: Изложенная вчера российская версия - ерунда - Фото
На заседании в Гааге (фото - пресс-служба Суда ООН)

По словам замглавы МИД, предмет уголовного дела в Суде ООН касается двух конвенций - ICSFT и CERD, но РФ отрицает само наличие спора между странами

Россия не хочет, чтобы Суд ООН рассматривал иск Украины против нее по существу, а пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. Об этом в своей речи как агента Украины в Гааге заявила глава украинской делегации Елена Зеркаль.

"Позвольте быть откровенным: версия фактов, которую вы услышали вчера ("аргументы" РФ, - ред.) - ерунда", - сказала она.

Когда у РФ не выходит легитимизировать свои преступления, "в ход идет отрицание всех известных фактов", отметила Зеркаль.

По словам дипломата, события в Украине РФ называет "госпереворотом" и "гражданской войной", заявляя, что единственный спор, который существует между странами, касается агрессии и применения международного гуманитарного права.

"В результате (действий РФ, - ред.) возникает ощущение наделенности правом пренебрегать правом, без всяких последствий <...> Каждый раз, когда Россия выступает ответчиком... она пытается отвлечь внимание от сути спора. Истинный его смысл заключается в толковании и применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Точка", - подчеркнула Зеркаль.

Она напомнила трибуналу, что РФ так и не выполнила их приказ о временных мерах по Крыму.

Полный текст речи Зеркаль доступен у нее в Facebook.

Вчера Зеркаль объяснила, в чем опасность нынешнего заседания в Гааге.

Читайте также: Что сегодня в Гааге по иску "Украина против РФ": поясняет Зеркаль

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Теги: война в донбассе, пропаганда, дезинформация, гаага, елена зеркаль, суд оон
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