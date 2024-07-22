Жена бывшего партнера Ермака одолжила деньги на дом в США у фирмы россиян – Слідство.Інфо
Иллюстративное фото: Depositphotos

Жена украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, бывшего бизнес-партнера главы Офиса президента Андрея Ермака, взяла ссуду у российской компании на приобретение дома в пригороде Вашингтона в США за $600 000, говорится в расследовании агентства "Слідство.Інфо".

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По данным СМИ, в сентябре 2023 года Екатерина Колюбаева, жена кинопродюсера Артема Колюбаева, приобрела дом в пригороде американской столицы Вашингтона за $600 000.

Колюбаев сообщил, что деньги за дом полностью платила его жена: по собственным сбережениям, заимствованиям и средствам по продаже своего имущества.

Так, в 2022-2024 годах Колюбаева продала два своих автомобиля Mercedes-Benz CLS 2015 года и Mercedes-Benz GLE 2016 года, а также два объекта недвижимости в Киеве и области, заявил ее муж.

Медиа подтверждает данные о продаже этого имущества: похоже, женщина могла получить за это $350 000, которые заплатила за дом в Вашингтоне.

В то же время по американским реестрам, $250 000 из $600 000 Колюбаева одолжила у компании A&D Mortgage.

Скриншот Слідство.Інфо
Скриншот Слідство.Інфо

"Слідство.Інфо" пишет, что у этой компании из Флориды есть российское руководство и связи с РФ: A&D Mortgage принадлежит Максиму Слюсарчуку, который также является директором организации Русскоязычная американская палата южной Флориды.

На YouTube этой организации есть немало русскоязычных видео, в частности, запись из события "FROM RUSSIA WITH BUSINESS" (англ. "Из России с бизнесом"), которая была в июне 2017 года.

На мероприятии "российские американцы" пытались узнать, как жить в Соединенных Штатах после введения санкций против России – вместо этого Слюсарчук, один из ключевых спикеров конференции, уверял, что сложностей нет.

"Эффект более теоретический, чем реальный. Мы действительно испытываем не очень много сложностей в денежных операциях между странами (Между РФ и США. – ред.) и особенно в работе с банками, которые под санкциями. Я сказал бы, что в момент, когда граждане России пытаются перевести средства в США, нет никаких сложностей с этим", – заявлял Слюсарчук.

Максим Слюсарчук (Фото: Слідство.Інфо)
Максим Слюсарчук (Фото: Слідство.Інфо)

Жена Слюсарчука – Светлана Изгашева родом из Волгограда, она же работает одной из менеджерок A&D Mortgage и находится в руководстве той же Русскоязычной американской палаты южной Флориды, замечает медиа.

Скриншот Слідство.Інфо
Скриншот Слідство.Інфо

При этом, отмечает СМИ, на старых видео организации спикеров подписывают как участников "Russian American Chamber" (англ. Российско-американская палата) – это сообщество, объединяющее русскоязычных в США, и в том числе финансирующее "Фестивали русской культуры".

Скриншот Слідство.Інфо
Скриншот Слідство.Інфо

Также агентство нашло объявление о наборе сотрудников в A&D Mortgage в России – в локальный офис в Санкт-Петербурге, а некоторые сотрудники компании имеют в на сайте LinkedIn надпись "работа в офисе, Санкт-Петербург, A&D Mortgage".

Скриншот Слідство.Інфо
Скриншот Слідство.Інфо
Скриншот Слідство.Інфо
Скриншот Слідство.Інфо

В то же время Колюбаева сообщила журналистам, что фирму для займа ей посоветовал брокер, а вышеописанная информация "будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута".

"Сомневаюсь, чтобы в США на рынке кредитования работала с 2005 года американская компания, которая является одним из лидеров рынка и была связана с Россией. Но для того, чтобы не было манипуляций, в том числе с вашей стороны — эта информация будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута", – заявила женщина.

  • Колюбаева и Ермака связывает общий кинобизнес в прошлом.
  • В октябре 2023 года агентство Bihus.Info заявляло: после прихода Ермака в Офис президента Колюбаев возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии, и в последние пол года смог получить более 20 млн грн на свои кинопродукты, а также получил доли у успешных и не связанных с фильмами бизнеса.
  • В апреле 2024 года Шестой апелляционный админсуд отменил полномочия Совета по государственной поддержке кинематографии, передавало Слідство.Інфо.

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