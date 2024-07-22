Жена бывшего партнера Ермака одолжила деньги на дом в США у фирмы россиян – Слідство.Інфо

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Жена украинского кинопродюсера Артема Колюбаева, бывшего бизнес-партнера главы Офиса президента Андрея Ермака, взяла ссуду у российской компании на приобретение дома в пригороде Вашингтона в США за $600 000, говорится в расследовании агентства "Слідство.Інфо".

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По данным СМИ, в сентябре 2023 года Екатерина Колюбаева, жена кинопродюсера Артема Колюбаева, приобрела дом в пригороде американской столицы Вашингтона за $600 000.

Колюбаев сообщил, что деньги за дом полностью платила его жена: по собственным сбережениям, заимствованиям и средствам по продаже своего имущества.

Так, в 2022-2024 годах Колюбаева продала два своих автомобиля Mercedes-Benz CLS 2015 года и Mercedes-Benz GLE 2016 года, а также два объекта недвижимости в Киеве и области, заявил ее муж.

Медиа подтверждает данные о продаже этого имущества: похоже, женщина могла получить за это $350 000, которые заплатила за дом в Вашингтоне.

В то же время по американским реестрам, $250 000 из $600 000 Колюбаева одолжила у компании A&D Mortgage.

Скриншот Слідство.Інфо

"Слідство.Інфо" пишет, что у этой компании из Флориды есть российское руководство и связи с РФ: A&D Mortgage принадлежит Максиму Слюсарчуку, который также является директором организации Русскоязычная американская палата южной Флориды.

На YouTube этой организации есть немало русскоязычных видео, в частности, запись из события "FROM RUSSIA WITH BUSINESS" (англ. "Из России с бизнесом"), которая была в июне 2017 года.

На мероприятии "российские американцы" пытались узнать, как жить в Соединенных Штатах после введения санкций против России – вместо этого Слюсарчук, один из ключевых спикеров конференции, уверял, что сложностей нет.

"Эффект более теоретический, чем реальный. Мы действительно испытываем не очень много сложностей в денежных операциях между странами (Между РФ и США. – ред.) и особенно в работе с банками, которые под санкциями. Я сказал бы, что в момент, когда граждане России пытаются перевести средства в США, нет никаких сложностей с этим", – заявлял Слюсарчук.

Максим Слюсарчук (Фото: Слідство.Інфо)

Жена Слюсарчука – Светлана Изгашева родом из Волгограда, она же работает одной из менеджерок A&D Mortgage и находится в руководстве той же Русскоязычной американской палаты южной Флориды, замечает медиа.

Скриншот Слідство.Інфо

При этом, отмечает СМИ, на старых видео организации спикеров подписывают как участников "Russian American Chamber" (англ. Российско-американская палата) – это сообщество, объединяющее русскоязычных в США, и в том числе финансирующее "Фестивали русской культуры".

Скриншот Слідство.Інфо

Также агентство нашло объявление о наборе сотрудников в A&D Mortgage в России – в локальный офис в Санкт-Петербурге, а некоторые сотрудники компании имеют в на сайте LinkedIn надпись "работа в офисе, Санкт-Петербург, A&D Mortgage".

Скриншот Слідство.Інфо

Скриншот Слідство.Інфо

В то же время Колюбаева сообщила журналистам, что фирму для займа ей посоветовал брокер, а вышеописанная информация "будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута".

"Сомневаюсь, чтобы в США на рынке кредитования работала с 2005 года американская компания, которая является одним из лидеров рынка и была связана с Россией. Но для того, чтобы не было манипуляций, в том числе с вашей стороны — эта информация будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута", – заявила женщина.

Колюбаева и Ермака связывает общий кинобизнес в прошлом.

В октябре 2023 года агентство Bihus.Info заявляло: после прихода Ермака в Офис президента Колюбаев возглавил Совет по государственной поддержке кинематографии, и в последние пол года смог получить более 20 млн грн на свои кинопродукты, а также получил доли у успешных и не связанных с фильмами бизнеса.

В апреле 2024 года Шестой апелляционный админсуд отменил полномочия Совета по государственной поддержке кинематографии, передавало Слідство.Інфо.

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