Дружина колишнього партнера Єрмака позичила гроші на дім у США в компанії росіян – Слідство.Інфо

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Дружина українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, колишнього бізнес-партнера очільника Офісу президента Андрія Єрмака, взяла позику у російської компанії на придбання будинку в передмісті Вашингтона у США за $600 000, йдеться у розслідуванні агенції "Слідство.Інфо".

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За даними ЗМІ, у вересні 2023-го Катерина Колюбаєва, дружина кінопродюсера Артема Колюбаєва, придбала будинок у передмісті американської столиці Вашингтона за $600 000.

Колюбаєв повідомив, що гроші за будинок повністю сплачувала його дружина: з власних заощаджень, запозичень та коштів з продажу свого майна.

Так, у 2022-2024 роках Колюбаєва продала дві свої автівки Mercedes-Benz CLS 2015 року та Mercedes-Benz GLE 2016 року, а також два об'єкти нерухомості у Києві та області, заявив її чоловік.

Медіа підтверджує дані про продаж цього майна: схоже, жінка могла отримати за все це $350 000, котрі сплатила за дім у Вашингтоні.

Водночас за американськими реєстрами, $250 000 з $600 000 Колюбаєва позичила у компанії A&D Mortgage.

Скриншот Слідство.Інфо

"Слідство.Інфо" пише, що ця компанія з Флориди має російське керівництво та зв’язки з РФ: A&D Mortgage належить Максиму Слюсарчуку, який також є директором організації Російськомовна американська палата південної Флориди.

На Youtube цієї організації є чимало російськомовних відео, зокрема, запис з події "FROM RUSSIA WITH BUSINESS" (англ. "Із Росії з бізнесом"), котра була у червні 2017 року.

На заході "російські американці" намагалися дізнатися, як жити у Сполучених Штатах після введення санкцій проти Росії – натомість Слюсарчук, один з ключових спікерів конференції, запевняв, що складнощів немає.

"Ефект більш теоретичний, ніж реальний. Ми насправді відчуваємо не дуже багато складнощів у грошових операціях між країнами (Між РФ та США. – ред.) і особливо у роботі з банками, які під санкціями. Я сказав би, що в момент, коли громадяни Росії намагаються переказати кошти у США, немає ніяких складнощів з цим", – заявляв Слюсарчук.

Максим Слюсарчук (Фото: Слідство.Інфо)

Дружиною Слюсарчука є Свєтлана Ізгашева родом із Волгограда, вона ж працює однією з менеджерок A&D Mortgage та перебуває у керівництві тої ж Російськомовної американської палати південної Флориди, зауважує медіа.

Скриншот Слідство.Інфо

При цьому, зауважує ЗМІ, на старих відео організації спікерів підписують як учасників "Russian American Chamber" (англ. Російсько-американська палата) – це спільнота, яка об'єднує російськомовних у США, та у тому числі фінансує "Фестивалі російської культури".

Скриншот Слідство.Інфо

Також агенція знайшла оголошення про набір співробітників до A&D Mortgage у Росії – у локальний офіс у Санкт-Петербурзі, а деякі співробітники компанії мають у на сайті LinkedIn напис "робота в офісі, Санкт-Петербург, A&D Mortgage".

Скриншот Слідство.Інфо

Скриншот Слідство.Інфо

Натомість Колюбаєва повідомила журналістам, що фірму для позики їй порадив брокер, а вищеокреслена інформація "буде перевірена і юридично підтверджена чи спростована".

"Маю сумнів, щоб в США на ринку кредитування працювала з 2005 року американська компанія, яка є одним з лідерів ринку і була повʼязана з Росією. Але для того, щоб не було маніпуляцій, у тому числі з вашої сторони — ця інформація буде перевірена і юридично підтверджена чи спростована", — заявила жінка.

Колюбаєва та Єрмака пов'язує спільний кінобізнес у минулому.

У жовтні 2023 року агенція Bihus.Info заявляла: після приходу Єрмака в Офіс президента Колюбаєв очолив Раду з державної підтримки кінематографії, і в останні пів року зміг отримати понад 20 млн грн на свої кінопродукти, а також отримав частки в успішних і не пов'язаних з фільмами бізнесах.

У квітні 2024 року Шостий апеляційний адмінсуд скасував повноваження Ради з державної підтримки кінематографії, передавало Слідство.Інфо.

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