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Журналисты раскрыли россиянина, который удерживал 366 человек в подвале школы – Суспильне

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 20:55
Журналисты раскрыли россиянина, который удерживал 366 человек в подвале школы – Суспильне - Фото
Подвал в Ягодном (Фото: Time)

Журналисты Суспильного идентифицировали российского офицера с позывным "Клен", который ответственен за жестокое содержание 366 человек в школьном подвале в селе Ягодное Черниговской области в течение 27 дней.

Журналисты, работая под легендой, смогли разоблачить этого военного преступника и передать информацию о нем СБУ.

Журналисты начали расследовать преступление в июле 2022 года – в октябре того же года вышел документальный фильм "Щоденник вцілілої", в котором они назвали российское военное подразделение, удерживавшее людей в школьном подвале в Ягодном – 228 полк.

Во время оккупации весь март 2022 года захватчики удерживали в подвале школы сотни людей, 10 из которых умерли или были убиты, еще шесть тел были найдены в селе после отступления россиян, а седьмой пропал без вести. На каждого из 341 человека, включая 73 детей, в подвале приходилось менее половины квадратного метра.

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Тогда идентифицировать личность военного преступника не удалось, однако в июне 2023 года журналисты возобновили работу и получили видеозапись с концерта российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной возле Кременной 15 февраля 2023 года. Журналисты отметили, что по этому видео жители Ягодного узнали "Клена".

Фото: Вконтакте

Как установили в ходе расследования, российский капитан "Клен" до сих пор воюет против Украины и в настоящее время со своим подразделением находится возле Кременной в Луганской области.

Журналисты отметили, что сначала использовали программы искусственного интеллекта, а затем работали под легендой и писали российским военным – смогли выяснить имя "Клена".

Фото: Суспільне (скриншот з відео)

Суспильне рассказало, что россиянина зовут Соловов Семен Александрович, он 1987 года рождения.

"Он – кадровый офицер, окончивший Коломенское высшее артиллерийское училище в Московской области. Получил там, вероятно, младшего лейтенанта и сразу поехал служить", – отмечают журналисты.

Также в расследовании рассказали, что им удалось найти данные по судебному делу за 2014 год, где говорилось, что в 2012 году он уже служил в Чечне, в артиллерийском полку, и был откомандирован на службу на какой-то короткий период в Дагестан. Россиянин судился, потому что ему не выплатили командировочные.

"У нас уже было подтверждение, что "Клен" жив и потому, что мы не ошиблись в дневнике уцелевшей насчет подразделения, потому что Вадим Самойлов, выступавший в тот день с Чичериной, подписал на своей странице в соцсети видео, которое тоже опубликовал, что это выступление перед 228 полком", – резюмировали журналисты.

  • 3 апреля 2023 года президент Зеленский в годовщину освобождения села Ягодное в Черниговской области посетил школу, в подвале которой российские захватчики почти месяц содержали мирных жителей в заложниках. Он пожелал российскому диктатору Владимиру Путину провести в таких условиях остаток его жизни.
  • 13 июня Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры начало общественные консультации по комплексному восстановлению села Ягодное в Черниговской области.

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Ульяна Кричковская
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войнапыткиоккупациячерниговская областьягодноеКременнаяСоловов Семен
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