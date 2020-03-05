Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Значительная часть Слуги народа не поддержит отставку Рябошапки – Радио Свобода

Значительная часть Слуги народа не поддержит отставку Рябошапки – Радио Свобода - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)
05.03.2020, 17:30

Из фракции Слуга народа за увольнение Руслана Рябошапки с должности генпрокурора готовы проголосовать лишь 180-200 депутатов

За увольнение Руслана Рябошапки намерены голосовать лишь 180-200 депутатов из фракции Слуги народа (для принятия решения необходимо 226 голосов, всего во фракции СН 248 депутатов). Об этом Радио Свобода сообщили три источника во фракции СН.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

По их информации, необходимые голоса дадут представители фракции ОПЗЖ и депутатских групп Доверие и За будущее.

Голосование по отставке Рябошапки запланировано сегодня на 18:30.

При этом за нового генпрокурора сегодня голосовать не будут, так как Офис президента еще не определился с кандидатурой, сообщили источники издания.

  • 3 марта в Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.
  • Он связал сбор подписей в парламенте за свою отставку с уголовными делами по Укрнафте.
  • Источники LIGA.net сообщают, что депутат от Слуги народа Сергей Ионушас рассматривается как основной кандидат на должность генерального прокурора.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
верховная рада Слуга народа генпрокурор руслан рябошапка
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 