Значительная часть Слуги народа не поддержит отставку Рябошапки – Радио Свобода

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)

За увольнение Руслана Рябошапки намерены голосовать лишь 180-200 депутатов из фракции Слуги народа (для принятия решения необходимо 226 голосов, всего во фракции СН 248 депутатов). Об этом Радио Свобода сообщили три источника во фракции СН.

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По их информации, необходимые голоса дадут представители фракции ОПЗЖ и депутатских групп Доверие и За будущее.

Голосование по отставке Рябошапки запланировано сегодня на 18:30.

При этом за нового генпрокурора сегодня голосовать не будут, так как Офис президента еще не определился с кандидатурой, сообщили источники издания.

3 марта в Раде был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.

Он связал сбор подписей в парламенте за свою отставку с уголовными делами по Укрнафте.

LIGA.net , что депутат от Слуги народа Сергей Ионушас рассматривается как основной кандидат на должность генерального прокурора. Источники сообщают , что депутат от Слуги народа Сергей Ионушас рассматривается как основной кандидат на должность генерального прокурора.