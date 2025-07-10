Зона атак российских дронов вглубь от фронта увеличилась до 40 км – Центр радиотехнологий

FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Зона атак российских дронов вглубь от линии фронта увеличилась до 20-40 километров, что повышает опасность для местного населения. Об этом заявил председатель ОО "Центр радиотехнологий" Сергей Бескрестнов.

По его словам, на некоторых дорогах внутри территории Украины за день фиксируется до 50 ударов различными типами вражеских беспилотников.

"Страдают не только военные, но и мирные жители. FPV-дроны или другие беспилотники противника, не найдя военную технику, без раздумий атакуют гражданских", – подчеркнул он.

Бескрестнов призвал организовать систему оповещения гражданского населения на частотах местных FM-радиостанций о фиксации полета ударного дрона над конкретными селами или участками трасс.

"Просто прерывание радиовещания и вставка звукового сообщения. Поверьте, все будут слушать", – написал он.