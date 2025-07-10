Зона атак російських дронів вглиб від фронту зросла до 40 км – Центр радіотехнологій

FPV-дрон (Фото: Unsplash)

Зона атак російських дронів углиб від лінії фронту зросла до 20-40 кілометрів, що збільшує небезпеку для місцевих мешканців. Про це заявив голова ГО "Центр радіотехнологій" Сергій Бескрестнов.

За його словами, на деяких дорогах углиб території України за день фіксуються до 50 ударів різними типами ворожих безпілотників.

"Страждають не тільки військові, а й мирні жителі. FPV або інший БпЛА противника, не знайшовши військову машину, без роздумів атакує цивільних", – наголосив він.

Бескрестнов закликав організувати систему оповіщення цивільного населення на частотах місцевих FM радіостанцій про фіксацію польоту ударного дрона над конкретними селами або ділянками трас.

"Просто обрив радіомовлення і вставка звукового повідомлення. Повірте, всі будуть слухати", – написав він.