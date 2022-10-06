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Зубные коронки с фото пыточной в Харьковской области не принадлежат жертвам пыток – Bild

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 15:59
Зубные коронки с фото пыточной в Харьковской области не принадлежат жертвам пыток – Bild - Фото
Фото: Facebook Сергея Болвинова

Зубные коронки с фотографии пыточной, которую обнаружили в селе Пески-Радьковские Харьковской области, были украдены у местного стоматолога и не являются результатом пыток. Об этом пишет немецкое издание Bild, журналисты которого побывали на месте событий.

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Журналисты нашли жертв, которые подтвердили пытки со стороны российских солдат. Однако коронки, по-видимому, принадлежали не мертвым или замученным, а пациентам местного дантиста, пишет издание.

"Эти зубы похожи на те, что были украдены из моей коллекции. Я здесь единственный дантист. Так что, если они были найдены здесь, они должны быть моими", — сказал 60-летний Сергей.

Врач подозревает, что россияне украли зубы, потому что думали, что это настоящее золото (на самом деле это нержавеющая сталь) и чтобы запугать украинцев.

Когда его спросили, могли ли коронки принадлежать мертвым людям, стоматолог сказал: "Боже мой, нет! Они принадлежали людям, которых я лечил на протяжении многих лет. Я удалил эти зубы, потому что они были плохими".

  • 4 октября заместитель начальника полиции Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов сообщил об обнаружении пыточной, где российские оккупанты содержали местных жителей, ветеранов АТО и пленных из ВСУ. Он также опубликовал фото и видео с места событий, среди которых был снимок коробки с коронками.
Вадим Ребрина
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стоматолог пытки Пески-Радьковские
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