Звезда "Сватов" собирается с гастролями в оккупированный Крым

Федор Добронравов (скриншот)

Поддержавший оккупацию Крыма Россией актер Федор Добронравов, которому киевский суд вчера разрешил въезжать в Украину, собирается снова выступить на захваченном полуострове. Об этом со ссылкой на афишу керченского ДК Корабел и график гастролей актерского коллектива с участием Добронравова пишет сайт Крым.Реалии.

Российский актер играет в спектакле "Ловушка для мужа", его покажут 8 апреля в Керчи. Издание уточняет, что звезда телесериала "Сваты" собирается также приехать в Симферополь и Евпаторию.

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Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают закон, если приезжают с гастролями в Крым через неподконтрольные Украине пункты пропуска. За это некоторым из них запрещено выступать на материковой Украине.

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22 ноября 2017 года СБУ на три года запретила въезд в Украину Добронравову - он неоднократно посещал Крым после его захвата Россией и публично поддерживал аннексию полуострова. 29 ноября того же года Госкино отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".

27 марта 2019 года ОАСК отменил запреты актеру на въезд и показ фильмов в Украине. Актер сказал, что "рад" решению ОАСК, но якобы не понимает, "почему до этого запрещали".

Ранее в комментарии Радио Свобода продюсер Дмитрий Чекалкин обратил внимание на то, что зрителям "Сватов" на фоне персонажа интеллигентного россиянина Добронравов предлагает образ "непутевого, хамоватого и быдловатого украинца", что "укладывается в путинскую парадигму: мы же несем вам, дуракам-украинцам, культуру, мы же просвещаем вас, русский мир вам несем, цивилизацию".