Звонок Лекорню – Шойгу. МИД Франции: Разговоры с Россией больше не в интересах страны

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне (Фото: EPA)

Французский глава Министерства иностранных дел Стефан Сежурне заявил, что сейчас разговоры с российскими представителями не в интересах страны. Это произошло после того, как Россия исказила содержание разговора между министрами обороны Себастьяном Лекорню и Сергеем Шойгу. Об этом глава французского МИД сказал в интервью RFI и France.

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"Я не думаю, что сейчас это в наших интересах – обсуждать что-то с российскими лидерами. Потому что пресс-релизы и отчеты [о содержании разговоров], которые они подают – это ложь", – сказал глава французского МИД.

По его словам, сначала между странами надо восстановить доверие, а также увидеть "развитие на поле боя в Украине", которые бы способствовали восстановлению межгосударственных отношений.

"Сегодня этого пока нет", – подытожил Сежурне.

3 апреля Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор со своим российским "коллегой" Шойгу.

В оборонном ведомстве Франции утверждали, что во время разговора с Шойгу Лекорню выразил "решительное осуждение" нападения "Исламского государства" на концертный зал в Подмосковье 22 марта и выразил "солидарность" с жертвами и их семьями.

Позже в российском Минобороны заявили, что Лекорню во время разговора с Шойгу выразил готовность к диалогу о войне в Украине. Агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники среди французских чиновников опровергло эти заявления российского Минобороны, назвав их "ложью".

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