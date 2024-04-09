Дзвінок Лекорню – Шойгу. МЗС Франції: Розмови з Росією більше не в інтересах країни

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне (Фото: EPA)

Французький очільник Міністерства закордонних справ Стефан Сежурне заявив, що наразі розмови з російськими представниками не в інтересах країни. Це сталося після того, як Росія спотворила зміст розмови між міністрами оборони Себастьяном Лекорню та Сергієм Шойгу. Про це очільник французького МЗС сказав в інтерв'ю для RFI та France.

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"Я не думаю, що зараз це в наших інтересах — обговорювати щось із російськими лідерами. Бо пресрелізи та звіти [про зміст розмов], які вони подають — це брехня", — сказав очільник французького МЗС.

За його словами, спершу між країнами треба відновити довіру, а також побачити "розвиток на полі бою в Україні", які б посприяли відновленню міждержавних відносин.

"Сьогодні цього поки що немає", — підсумував Сежурне.

3 квітня Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню провів телефонну розмову зі своїм російським "колегою" Шойгу.

В оборонному відомстві Франції стверджували, що під час розмови із Шойгу, Лекорню висловив "рішуче засудження" нападу "Ісламської держави" на концертний зал у Підмосков’ї 22 березня та висловив "солідарність" із жертвами та їхніми родинами.

Опісля у російському Міноборони заявили, що Лекорню під час розмови з Шойгу висловив готовність до діалогу щодо війни в Україні. Агентство Reuters із посиланням на неназвані джерела серед французьких посадовців спростувало ці заяви російського Міноборони, назвавши їх "неправдою".

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