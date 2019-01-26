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26.01.2019, 15:10

"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото

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"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото
"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото
"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото"Черные запорожцы" из 72 бригады вернулись домой: фото

Президент Порошенко в Белой Церкви встретил воинов 72 бригады и вручил им государственные награды

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Сегодня, 26 января, бойцы 72 отдельной механизированной бригады им. "Черных запорожцев"  вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации в Белой Церкви. В церемонии встречи участвовал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба.

У себя в Twitter глава государства написал: "К сожалению, 116 воинов семьдесят второй ОМБр отдали свою жизнь за Украину во время боев с российским агрессором. Среди погибших - герой Украины, заместитель командира 1 механизированного батальона майор Кызыло Андрей Александрович. Вечная им память и слава".

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Президент также вручил государственные награды раненым воинам.

В конце марта 2014 года 72 бригада удерживала оборону у Мариуполя и Волновахи. Первый механизированный батальон удерживал Мариупольский и Донецкий аэропорты, выполнял задачи по прикрытию 248-километровой пограничной зоны от Амвросиевки к Изварино. Второй механизированный батальон с марта по май 2014 держал оборону вокруг Мариуполя и Волновахи, потом - вблизи Амвросиевки и Старобешево.

12-17 июня 2014 г. бататьоны вместе с другими подразделениями ВСУ совершили знаменитый 248-километровый рейд вдоль границы с РФ до Изварино, Свердловска Краснопартизанска. 

С мая прошлого года по январь текущего подразделения 72 бригады участвовали в отражении российской агрессии в районе Светлодарской дуги.

Фото: пресс-служба президента

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Теги: петр порошенко, война, Донбасс, 72 бригада
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