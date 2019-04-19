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19.04.2019, 18:59

Дебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фото

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Дебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фото
Дебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фото
Дебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фотоДебаты. В секторе Порошенко людей больше, чем у Зеленского: фото

На стадион уже приехал президент с семьей

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По состоянию на 18:40 в секторе Петра Порошенко на НСК Олимпийский, как видно на фото, людей значительно больше, чем в секторе Владимира Зеленского.

На стадион приехал Порошенко с семьей. Сторонники президента встретили его аплодисментами.

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Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн

Сегодня, в 19:00 начнутся дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Каждый кандидат будет находится на своей сцене, зрители также разделены на секторы. На стадионном формате дебатов настоял Зеленский. При этом на предусмотренные законом теледебаты в студию Суспільного, которые состояться после мероприятия на НСК, Зеленский, судя по всему, идти не планирует.

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Теги: порошенко, выборы, дебаты, Зеленский
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