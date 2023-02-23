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23.02.2023, 19:17

Фото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага Украины

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Фото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага Украины
Фото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага Украины
Фото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага УкраиныФото: Акция перед посольством России в Лондоне – асфальт в цветах флага Украины

23 февраля в Лондоне провели акцию протеста перед посольством России – раскрасили проезжую часть перед воротами посольства в цвета флага Украины.

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Как ранее сообщалось, участников акции задержала полиция, их подозревают в создании препятствий дорожному движению.

Позднее BBC сообщила, что акцию провели активисты организации "Led By Donkeys". Судя по публичным свидетельствам, закончив раскрашивать проезжую часть, они встали возле проезжей части с плакатами с предупреждением для водителей "Осторожно, проезжайте медленно".

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Теги: Великобритания, акция протеста, посольство россии, лондон
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