Идентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фото

20 июля Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Как отмечается, лаборатория ДНК, переданная французской стороной в качестве гуманитарной помощи, предназначена для оперативного решения вопросов по выявлению и идентификации жертв войны на деоккупированных территориях.

Представители Национальной жандармерии Франции провели обучение 10 украинских экспертов по использованию материалов и оборудования этой мобильной лаборатории ДНК.

2 июня Россия начала передавать Украине тела бойцов, погибших на заводе "Азовсталь".

13 июня бывший командир полка Национальной гвардии "Азов" Максим Жорин сказал, что визуальное опознание тел погибших на Азовстали бойцов невозможно – требуется ДНК-экспертиза, которая может занять несколько месяцев.

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