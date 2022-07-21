Идентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фото

20 июля Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
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Как отмечается, лаборатория ДНК, переданная французской стороной в качестве гуманитарной помощи, предназначена для оперативного решения вопросов по выявлению и идентификации жертв войны на деоккупированных территориях.
Представители Национальной жандармерии Франции провели обучение 10 украинских экспертов по использованию материалов и оборудования этой мобильной лаборатории ДНК.
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