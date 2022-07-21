UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
21.07.2022, 04:55

Идентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 6
Идентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фото
Идентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фото
Идентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фотоИдентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фото

20 июля Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, лаборатория ДНК, переданная французской стороной в качестве гуманитарной помощи, предназначена для оперативного решения вопросов по выявлению и идентификации жертв войны на деоккупированных территориях.

Представители Национальной жандармерии Франции провели обучение 10 украинских экспертов по использованию материалов и оборудования этой мобильной лаборатории ДНК.

  • 2 июня Россия начала передавать Украине тела бойцов, погибших на заводе "Азовсталь".
  • 13 июня бывший командир полка Национальной гвардии "Азов" Максим Жорин сказал, что визуальное опознание тел погибших на Азовстали бойцов невозможно – требуется ДНК-экспертиза, которая может занять несколько месяцев.

Читайте также: Военные и правоохранители должны будут сдать свои ДНК-данные – МВД

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: военные преступления, днк
Еще по теме
Популярные фото
РФ ночью атаковала Одесскую область. Один "Калибр" сбила ПВО, шесть попали по селу: фото
РФ ночью атаковала Одесскую область. Один "Калибр" сбила ПВО, шесть попали по селу: фото
Россия ночью атаковала ракетами школу и жилой дом в Харькове – фото
Россия ночью атаковала ракетами школу и жилой дом в Харькове – фото
Разведка показала фото и видео освобожденных из плена украинских военных
Разведка показала фото и видео освобожденных из плена украинских военных
Материалы по теме
Путина не спасут тяжелые золотые кресты с шаманами и гундяевыми – Кислица
Политика Путина не спасут тяжелые золотые кресты с шаманами и гундяевыми – Кислица
Россияне ударили через границу по Сумской области снарядами с флешеттами: фото
Политика Россияне ударили через границу по Сумской области снарядами с флешеттами: фото
Популярное
фото/видео
Зеленский лично опроверг фейк о своей "реанимации" и намекнул на возраст Путина — видео
Зеленский лично опроверг фейк о своей "реанимации" и намекнул на возраст Путина — видео
Обращение Подоляка к беларусам: Скажите "нет" z-чуме, еще не поздно стать народом-героем
Обращение Подоляка к беларусам: Скажите "нет" z-чуме, еще не поздно стать народом-героем 11:55
"Джавелины" продолжают жечь танки россиян, артиллерия сносит бронетехнику: три видео с вой
"Джавелины" продолжают жечь танки россиян, артиллерия сносит бронетехнику: три видео с вой 06:48
Идентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фото
Идентификация жертв войны. Франция передала Украине мобильную лабораторию ДНК: фото 04:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 