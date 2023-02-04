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04.02.2023, 21:25

Из Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фото

Цей матеріал також доступний українською
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Из Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фото
Из Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фото
Из Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фотоИз Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фото

Сегодня из Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины. Министр обороны Канады Анита Ананд показала фото.

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"Канада поддерживает Украину, и мы продолжим обеспечивать ВСУ техникой, необходимой для победы", – заявили Ананд.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2A4, инструкторов, запасные части и боеприпасы. При этом глава Минобороны Канады оставила открытой возможность отправки большего количества Leopard 2 в будущем.

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Теги: канада, танк, военная помощь, Leopard, Leopard 2
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