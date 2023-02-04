Из Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины: фото

Сегодня из Канады вылетел самолет с первым боевым танком Leopard 2 для Украины. Министр обороны Канады Анита Ананд показала фото.

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"Канада поддерживает Украину, и мы продолжим обеспечивать ВСУ техникой, необходимой для победы", – заявили Ананд.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2A4, инструкторов, запасные части и боеприпасы. При этом глава Минобороны Канады оставила открытой возможность отправки большего количества Leopard 2 в будущем.

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2 и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.

По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

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