LIGA.net посетила одно из учреждений исполнения наказаний, где содержат российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области.

Количество пленных в этом учреждении периодически меняются – одних отправляют на обмен, других переводят из госпиталей после стабилизации состояния или в другие учреждения. К моменту нашего визита военнопленных здесь около 50.

Солдат срочной службы – только двое. Остальные – офицеры младшего командного состава (в основном – командиры рот), мобилизованные и контрактники, боевики чеченского "Ахмата". Большинство отказывается называть имена или рассказывать о подробностях своей службы. Часть отворачивается от камер и закрывает лицо руками.

Рассказы о самом моменте попадания в плен преимущественно однообразны – "были на позициях, зашли ваши, оказались в окружении, попали в плен".

Сразу по прибытии в учреждение их отправили в баню. Выдали чистую гражданскую одежду, постельное белье, средства личной гигиены. И развели по камерам: отдельно – срочники, отдельно – контрактники и мобилизованные, отдельно – ахматовцы.

То, что украинский плен оказался неожиданно гуманным, отмечают все. Ожидали "издевательств, пыток и отрезанных голов".

Читайте также Украина начала расследование смерти журналистки Рощиной в российском плену

Распорядок дня – почти как в армии. "В 6:00 подъем. Умываемся, – говорит один из офицеров. – Далее личное время, завтрак, снова личное время. Обед. В 22:00 – отбой".

Раз в неделю – душ или баня. Находящимся в учреждении раненым регулярно оказывают помощь, обрабатывают раны и делают перевязки.

Каждый день – прогулки. Вечером, после того, как завершатся прогулки других заключенных. От них пленных изолируют, чтобы исключить конфликты, говорит LIGA.net заместитель начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечению.

В каждой камере – книги и телевизоры. Что и когда смотреть – никто не регламентирует. Новости, кино или музыка – все по усмотрению самих военнопленных.

При этом, как отмечает один из сотрудников самого учреждения, большинство из них в плену откровенно томятся. Некоторые даже просили администрацию привлекать их к каким-либо работам. Но, согласно законодательству, администрация не имеет права этого делать.

Единственная тема, откровенно напрягающая всех военнопленных, – тема обмена. Они прекрасно осознают, что в России их ждут проблемы.

"Сначала, наверное, будут таскать в ФСБ. Будут спрашивать с нас жестко, – признает один из боевиков "Ахмата". – За то, что мы попали в плен и не погибли".