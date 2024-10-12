LIGA.net відвідала одну з установ виконання покарань, де утримують російських військовослужбовців, яких взяли у полон у Курській області.

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Кількість полонених у цій установі періодично змінюється – одних відправляють на обмін, других переводять зі шпиталів після стабілізації стану чи в інші установи. На момент нашого візиту військовополонених тут близько 50.

Солдатів строкової служби – лише двоє. Решта – офіцери молодшого командного складу (в основному – командири рот), мобілізовані та контрактники, бойовики чеченського "Ахмату". Більшість відмовляється називати імена чи розповідати подробиці своєї служби. Частина – відвертається від камер і закриває обличчя руками.

Розповіді про сам момент потрапляння до полону переважно одноманітні – "були на позиціях, зайшли ваші, опинились в оточенні, потрапили в полон".

Одразу після прибуття до установи їх відправили до лазні. Видали чистий цивільний одяг, постільну білизну, засоби особистої гігієни. Та розвели по камерах: окремо – строковики, окремо – контрактники та мобілізовані, окремо – ахматівці.

На тому, що український полон виявився несподівано гуманним, наголошують всі. Очікували "знущань, катувань та відрізаних голів".

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Розпорядок дня – майже як в армії. "О 6:00 підйом. Вмиваємось, – каже один з офіцерів. – Далі особистий час, сніданок, знову особистий час. Обід. О 22:00 – відбій".

Раз на тиждень – душ або лазня. Пораненим, які перебувають в установі, регулярно надають допомогу, обробляють рани та роблять перев’язки.

Щодня – прогулянки. Ввечері, після того як завершаться прогулянки інших ув'язнених. Від них полонених ізолюють, щоби унеможливити конфлікти, каже LIGA.net заступник начальника установи з інтендантського та комунально-побутового забезпечення.

В кожній камері – книжки та телевізори. Що і коли дивитись – ніхто не регламентує. Новини, кіно чи музика – все на розсуд самих військовополонених.

При цьому, як зазначає один зі співробітників самої установи, більшість з них у полоні відверто нудяться. Деякі навіть просили адміністрацію залучати їх до якихось робіт. Але, згідно із законодавством, адміністрація не має права цього робити.

Єдина тема, яка відверто напружує всіх військовополонених, – тема обміну. Вони чудово усвідомлюють, що в Росії на них чекають проблеми.

"Спочатку, напевно, тягатимуть у ФСБ. Питатимуть з нас жорстко, – визнає один з бойовиків "Ахмату". – За те, що ми потрапили в полон і не загинули".