Поврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фото

Мировые фотоагентства публикуют фотографии последствий ракетного удара по Одессе в ночь на 14 июня. На снимках фотографа Игоря Ткаченко, которые опубликовал европейский фотобанк EPA, видны повреждения торгового центра, одесского Политеха и часовни на его территории.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Ранее сообщалось, что в результате российской ракетной атаки по Одессе ночью 14 мая серьезные повреждения получили торговый комплекс, продуктовый склад, бизнес-центр, учебное заведение, кафе и магазины в центре города.

По данным командования Воздушных сил, удар был нанесен четырьмя ракетами "Калибр" из акватории Черного моря, три ракеты были сбиты. В атаке также участвовали 10 дронов-камикадзе типа Shahed, девять из них были сбиты.

В настоящее время известно о трех погибших и семи раненых.

Смотрите также: Ночной удар по Одессе. Полиция показала ликвидацию и документирование последствий