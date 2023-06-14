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14.06.2023, 17:19

Поврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фото

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Поврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фото
Поврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фото
Поврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фотоПоврежденный Политех, разбитая часовня: последствия ракетного удара по Одессе – фото

Мировые фотоагентства публикуют фотографии последствий ракетного удара по Одессе в ночь на 14 июня. На снимках фотографа Игоря Ткаченко, которые опубликовал европейский фотобанк EPA, видны повреждения торгового центра, одесского Политеха и часовни на его территории.

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Ранее сообщалось, что в результате российской ракетной атаки по Одессе ночью 14 мая серьезные повреждения получили торговый комплекс, продуктовый склад, бизнес-центр, учебное заведение, кафе и магазины в центре города. 

По данным командования Воздушных сил, удар был нанесен четырьмя ракетами "Калибр" из акватории Черного моря, три ракеты были сбиты. В атаке также участвовали 10 дронов-камикадзе типа Shahed, девять из них были сбиты. 

В настоящее время известно о трех погибших и семи раненых.

Смотрите также: Ночной удар по Одессе. Полиция показала ликвидацию и документирование последствий

Сергей Бережной
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Теги: война, Одесса, фоторепортаж, ракетный обстрел
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