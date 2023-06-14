Пошкоджений Політех, розбита каплиця: наслідки ракетного удару по Одесі – фото

Світові фотоагентства публікують фотографії наслідків ракетного удару по Одесі у ніч проти 14 червня. На знімках фотографа Ігоря Ткаченка, які опублікував європейський фотобанк EPA, видно пошкодження торгового центру, одеського Політеху та каплиці на його території.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі вночі 14 травня серйозні пошкодження зазнали торговельний комплекс, продуктовий склад, бізнес-центр, навчальний заклад, кафе та магазини у центрі міста.

За даними командування Повітряних сил, удару було завдано чотирма ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, три ракети були збиті. В атаці також брали участь 10 дронів-камікадзе типу Shahed, дев'ять із них були збиті.

Наразі відомо про трьох загиблих та сімох поранених.

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