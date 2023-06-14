Пошкоджений Політех, розбита каплиця: наслідки ракетного удару по Одесі – фото

Світові фотоагентства публікують фотографії наслідків ракетного удару по Одесі у ніч проти 14 червня. На знімках фотографа Ігоря Ткаченка, які опублікував європейський фотобанк EPA, видно пошкодження торгового центру, одеського Політеху та каплиці на його території.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі вночі 14 травня серйозні пошкодження зазнали торговельний комплекс, продуктовий склад, бізнес-центр, навчальний заклад, кафе та магазини у центрі міста.
За даними командування Повітряних сил, удару було завдано чотирма ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря, три ракети були збиті. В атаці також брали участь 10 дронів-камікадзе типу Shahed, дев'ять із них були збиті.
Наразі відомо про трьох загиблих та сімох поранених.
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