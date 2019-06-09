Протест и гольф-кары. В Киеве проходит съезд Слуги народа: фото

Сегодня, 9 июня, на территории Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве проходит съезд партии президента Владимира Зеленского Слуга народа. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Перед съездом политсилы, дата которого была перенесена, чуть более десяти человек, которые представились "делегацией из Харькова", протестовали против прохождения депутата Харьковского облсовета Александра Ткаченко (из группы Видродження - ред.) и правой руки харьковского мэра Геннадия Кернеса в список Слуга народа.

На съезде была объявлена первая десятка партийного списка Слуги народа на выборы в Раду, которые состоятся 21 апреля. В партийный список прошел Александр Ткаченко - гендиректор телеканала 1+1.

В это же время, сегодня, 9 июня, первую десятку партии Европейская солидарность представил Петр Порошенко.