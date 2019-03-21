Выборы-2019. Как печатают рекордный избирательный бюллетень: фото

Полиграфкомбинат Украина напечатал уже более 90% избирательных бюллетеней, которые будут использованы во время первого тура президентских выборов 31 марта. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор предприятия Юрий Онищенко.

По его словам, в Центризбирком уже переданы бюллетени для 10 областей, сегодня планируется передать еще для четырех областей.

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Бюллетень имеет 10 степеней защиты от подделки. Например, при попытке скопировать его на копии проявляется надпись "Увага!"

Для печати используют 434 тонны бумаги украинского производства. На ее перевозку понадобится около 50 грузовиков.

Процесс печати начался 8 марта и должен завершиться 24 марта. Предприятие работает в круглосуточном режиме семь дней в неделю, к процессу привлечены более 700 сотрудников (80% коллектива).

"За время независимой Украины бюллетень является самым большим по размеру... 20 на 80 см", - отметил Онищенко.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что сейчас изготавливаются только бюллетени, необходимые для первого тура президентских выборов 31 марта. В нем указаны фамилии 39 кандидатов, среди которых украинцы будут выбирать будущего президента.

Избирательный бюллетень мог быть еще длиннее, но из 44 зарегистрированных кандидатов пятеро отказались от участия в гонке.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net