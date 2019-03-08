ЦИК сняла с выборов троих кандидатов

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в президенты журналиста Дмитрия Гнапа, нардепов Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова. Соответствующие решение принято на заседании ЦИК ночью 8 марта, передает Укринформ.

7 марта Мураев снял свою кандидатуру в пользу нардепа, кандидата в президенты Александра Вилкула. Добродомов заявил, что снимается с выборов в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко.

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Теперь на пост президента официально баллотируются 39 кандидатов (изначально были зарегистрированы 44).