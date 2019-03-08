Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
08.03.2019, 07:48

ЦИК сняла с выборов троих кандидатов

ЦИК сняла с выборов троих кандидатов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов, подавших соответствующее заявление

Реклама
Реклама

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в президенты журналиста Дмитрия Гнапа, нардепов Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова. Соответствующие решение принято на заседании ЦИК ночью 8 марта, передает Укринформ.

7 марта Мураев снял свою кандидатуру в пользу нардепа, кандидата в президенты Александра Вилкула. Добродомов заявил, что снимается с выборов в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко. 

Реклама

Теперь на пост президента официально баллотируются 39 кандидатов (изначально были зарегистрированы 44).

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, цик, евгений мураев, дмитрий гнап, дмитрий добродомов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 