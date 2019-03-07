Мураев снялся с выборов в пользу Вилкула: видео

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"Мы решили объединить наши политические силы", - сказал Мураев

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Нардеп Евгений Мураев снимает свою кандидатуру с выборов президента в пользу кандидата в президенты Александра Вилкула. Об этом Мураев заявил на пресс-конференции.

"Мы решили объединить наши политические силы. Буквально в ближайшее время пройдет объединительный съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", - сказал Мураев.

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Ранее сегодня ЦИК отменила регистрацию кандидата Сергея Кривоноса. Кроме того, кандидат в президенты Дмитрий Добродомов заявил о принятии "важного решения", пожав руку лидеру Гражданской позиции Анатолию Гриценко.

На данный момент на пост президента официально баллотируются 42 кандидата (изначально были зарегистрированы 44).

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Теги: выборы, александр вилкул, евгений мураев
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