Силовики и автозаки, "слуги народа" в одинаковых футболках: как Рада встретила Зеленского

Некоторые участки в центре Киева перекрыты правоохранителями, видны автозаки. Президент Владимир Зеленский сегодня выступит с ежегодным посланием к парламенту. Фотографии опубликовала в Facebook нардеп Ирина Геращенко.

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Ждут приезда президента Зеленского в Раду и депутаты партии Слуга народа. Часть из них пришла сегодня на работу в одинаковых футболках с надписью "За президента – против олигархов".

Зеленский 1 декабря выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде. Он рассказал о внутреннем положении дел и внешнеполитической ситуации, о войне России против Украины, эпидемии COVID-19, детенизации, борьбе с коррупцией в целом и о внутренних "политических рисках".

Оппоненты президента стояли в парламенте с плакатами.

В 19:00 в центре Киева оппозиция проведет акцию протеста против политики Зеленского.