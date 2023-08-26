Появились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУ

Журналисты Общественного и Радио Свобода побывали на месте трагедии в Житомирской области, где в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 погибли трое украинских пилотов, среди которых был Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Имена двух других погибших пилотов остаются неизвестными.

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На опубликованных журналистами кадрах – то, что осталось от самолетов.

Народный депутат Виктория Сюмар, ссылаясь на очевидцев трагедии, рассказала, что самолеты столкнулись "прямо над сельским стадионом, где в то время проходили детские соревнования".

По ее словам, пилоты пытались до последнего оттащить самолеты как можно дальше от села, чтобы не повлечь за собой гибели гражданских.

"Очень низко. Прямо над домами, но ни одного дома таки не зацепили", – написала Сюмар, добавив, что о трагедии ей стало известно вчера, 25 августа.

Как передают корреспонденты Радио Свобода, самолеты упали в огороды частных домов, примерное расстояние между ними – 300 метров.

Информация об инциденте еще вчера распространилась среди друзей и родных "Джуса". Также об этом говорили российские военные пропагандисты.

Сегодня днем Воздушные силы официально подтвердили гибель в авиакатастрофе трех пилотов. Один из них – пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным JUICE ("Джус"), имена двух других погибших летчиков не раскрывают.

Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализироваться с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ призывал передать Украине истребители F-16.

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