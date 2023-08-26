UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
26.08.2023, 18:16

Появились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
1 / 8
Появились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУ
Появились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУ
Появились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУПоявились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУ

Журналисты Общественного и Радио Свобода побывали на месте трагедии в Житомирской области, где в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 погибли трое украинских пилотов, среди которых был Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Имена двух других погибших пилотов остаются неизвестными.

На опубликованных журналистами кадрах – то, что осталось от самолетов.

Народный депутат Виктория Сюмар, ссылаясь на очевидцев трагедии, рассказала, что самолеты столкнулись "прямо над сельским стадионом, где в то время проходили детские соревнования".

По ее словам, пилоты пытались до последнего оттащить самолеты как можно дальше от села, чтобы не повлечь за собой гибели гражданских.

"Очень низко. Прямо над домами, но ни одного дома таки не зацепили", – написала Сюмар, добавив, что о трагедии ей стало известно вчера, 25 августа.

Как передают корреспонденты Радио Свобода, самолеты упали в огороды частных домов, примерное расстояние между ними – 300 метров.

Информация об инциденте еще вчера распространилась среди друзей и родных "Джуса". Также об этом говорили российские военные пропагандисты.

Сегодня днем Воздушные силы официально подтвердили гибель в авиакатастрофе трех пилотов. Один из них – пилот 40-й бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным JUICE ("Джус"), имена двух других погибших летчиков не раскрывают.

  • Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализироваться с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".
  • Андрей Пильщиков с позывным "Джус" летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ призывал передать Украине истребители F-16.

Читайте также: Под Бахмутом погиб соратник Яроша, полковник и депутат Киевсовета Сергей "Сокол" Ильницкий

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: война, авиакатастрофа, житомирская область, Джус
Еще по теме
Популярные фото
Чернигов после российской террористической атаки по центру &ndash; фото
Чернигов после российской террористической атаки по центру – фото
Зеленский поздравил Воздушные силы, вручил награды &ndash; фото в самолете и с Patriot
Зеленский поздравил Воздушные силы, вручил награды – фото в самолете и с Patriot
Появились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУ
Появились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУ
Материалы по теме
В Житомирской области в авиакатастрофе погибли три пилота, среди них &ndash; известный &quot;Джус&quot;
Новости В Житомирской области в авиакатастрофе погибли три пилота, среди них – известный "Джус"
Украинский летчик &quot;Джус&quot; хочет воевать на F-16: Нужно не только качество, но и количество
Политика Украинский летчик "Джус" хочет воевать на F-16: Нужно не только качество, но и количество
Популярное
фото/видео
Появились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУ
Появились фото с места трагедии, где погиб Джус и еще два боевых летчика Воздушных сил ВСУ
Усик &mdash; Дюбуа: Когда и где смотреть бой в Украине
Усик — Дюбуа: Когда и где смотреть бой в Украине 14:01
Россияне в Крыму заявляют о &quot;повторной высадке десанта&quot;: перехват ГУР
Россияне в Крыму заявляют о "повторной высадке десанта": перехват ГУР 25.08.23, 19:55
Могилы вагнеровцев начали сносить в России &ndash; видео
Могилы вагнеровцев начали сносить в России – видео 25.08.23, 14:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 